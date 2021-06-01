Masumlar Apartmanı 36. bölüm ön izleme! Masumlar Apartmanı 35. (SON) bölüm full izle!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Masumlar Apartmanı 36. bölüm ön izleme! Masumlar Apartmanı 35. (SON) bölüm full izle!

Masumlar Apartmanı 36. bölüm ön izleme! Masumlar Apartmanı 35. (SON) bölüm full izle!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Güncel

Masumlar Apartmanı 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Masumlar Apartmanı dizisinin 35. bölümü ardından araştırılmaya başladı. TRT'de yayınlanan Masumlar Apartmanı 36. bölüm ön izleme izle! Masumlar Apartmanı son bölüm özeti! Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak? TRT Masumlar Apartmanı 35. bölüm izle, son (35) bölüm full izle!

Masumlar Apartmanı 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Masumlar Apartmanı dizisinin 35. bölümü ardından araştırılmaya başladı. TRT'de yayınlanan Masumlar Apartmanı 36. bölüm ön izlemeizle! Masumlar Apartmanı son bölüm özeti! Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak? TRT Masumlar Apartmanı 35. bölüm izle, son (35) bölüm full izle!

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, çarpıcı öyküsüyle yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yeni bölümü merakla ve heyecanla beklenen "Masumlar Apartmanı" nda bu hafta neler olacak.

Safiye, öğrendiği gerçeği daha hazmedememişken bir yandan da Han'ı ne kadar tanıdığını sorgulamaya başlar. Han, ablasına kendini nasıl açıklayacağını düşünürken, yardım etmesini beklediği son kişi ona yol gösterir. İnci'yi terapiyi bırakmaktan başka çaresi olmadığına ikna etmek içinse başka bir planı vardır. Esat, Han ve İnci'nin yardımlarıyla Gülben'e büyük bir sürpriz planlar. Ege'nin evlilik teklifinin sınıfta duyulması Neriman'ın başını derde sokar. Naci'yi tedaviye bir türlü ikna edemeyen Safiye ise büyük bir risk alarak elindeki son kozu kullanır.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM-İZLE

MASUMLAR APARTMANI 36. BÖLÜM ÖN İZLEME

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Süleyman Soylu Binali Yıldırım İbrahim Aydemir
Magazin Murat Boz Ebru Gündeş Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Merih Demiral Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Masumlar Apartmanı 36. bölüm ön izleme! Masumlar Apartmanı 35. (SON) bölüm full izle! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 17:30:08. #1.14#

title