Masumiyet 9. bölüm fragmanı izle! FOX TV Masumiyet yeni bölüm fragmanı! Masumiyet 8. bölüm izle

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MASUMİYET 9. BÖLÜM ÖZETİ

İsmail, şok etkisi yaratan sözlerini geçiştirmeye çalışsa da, İsmail'in bir sırrı olduğunu anlayan Hale, duyduklarının peşini bırakmaz ve onu olay gecesine kadar götürecek yola doğru dönüşü olmayan bir adım atar. Babasıyla köprüleri atan İlker'e bir darbe de Ela'nın aldığı heyet raporu vurur. Ela'nın verdiği ifadeyi geçersiz kılan raporla birlikte, davanın gidişatı kökünden değişirken İlker ve Hale köşeye sıkışır. Ela yüzleşmek zorunda kaldığı gerçekle birlikte, İlker'e olan duygularından iyileşmek için çırpınsa da düşündüğünden çok daha zor bir süreç onu beklemektedir. Harun'un da topa girmesiyle, Hale'nin oyunları da ortalığa dökülür. Bahar ve Harun'un iş birliği Ilgaz cephesini yerle bir ederken olay gecesinin sarsıcı gerçeği de artık gün yüzüne çıkmıştır.

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MASUMİYET DİZİSİNİN KONUSU

Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

OYUNCULAR

HÜLYA AVŞAR, MEHMET ASLANTUĞ, DENİZ ÇAKIR, İLAYDA ALİŞAN, SERKAY TÜTÜNCÜ, DENİZ IŞIN, SELEN UÇER, TOLGA GÜLEÇ, NESLİHAN ARSLAN, ASENA TUĞAL, ERTUĞRUL POSTOĞLU, ALAYÇA ÖZTÜRK GİDİŞLİ, KİMYA GÖKÇE AYTAÇ, GİZEM ERGÜN, ASENA KESKİNCİ, OZAN KAYA OKTU, SEVGİ TEMEL, RÜÇHAN ÇALIŞKUR