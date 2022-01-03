Masterchef Yılmaz Öztürk kimdir? Konuk şef Yılmaz Öztürk kaç yaşında, nereli?

Masterchef Yılmaz Öztürk kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Şef Yılmaz Öztürk, MasterChef yarışmasının 3 Aralık tarihli bölümüne konuk olarak katıldı. Açık ateş denildiğinde Türkiye'de ilk akla gelen isim olan Yılmaz Öztürk, son 5'e kalan isimlerin tabağını yorumlayarak 3 şef gibi puan verecek. Peki, Şef Yılmaz Öztürk kimdir?

ŞEF YILMAZ ÖZTÜRK KİMDİR?

Meslek hayatına 1998 yılında başlayan Şef Yılmaz Öztürk; 1999-2007 yılları arasında Türkiye'nin önde gelen otellerinin mutfaklarında çalıştı. 2012 yılında Alaçatı'da şef ve işletmeci olarak kendi restoranını kurdu.

Üyesi olduğu "Chaine des Rotisseurs"ün, 2004 yılı Genç Aşçılar Yarışması'nda Gümüş Madalya aldı. 2007 – 2010 yılları arasında Kayra Wine Academy ve Nars Ilıca'da Mutfak Şefi olarak görev yaptı.

2014 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Fakültesinde eğitmenlik yaptı. Yıllar sonra İstanbul'a dönerek Mürver Restaurant'ın şefi oldu. Ünlü şef evli ve bir çocuk sahibidir.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet