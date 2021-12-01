Masterchef yemekleri! Masterchef pirohu tarifi! Pirohu nasıl yapılır? Pirohu tarifi nedir?

Pirohu tarifi, Masterchef izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Kıbrıs yemeği olan pirohu, tarifi, malzemeler ve püf noktası haberimizde. Masterchef pirohu tarifi! Pirohu nasıl yapılır? Pirohu tarifi nedir? detayları sizler için derledik.

PİROHU MALZEMELERİ NELER?

Pirohu (Yöresel Kıbrıs Mutfağı) Tarifi İçin Malzemeler

500 gr un

100 ml sıvı yağ

1 yemek kaşığı tuz

1 yumurtanın yarısı

Aldığı kadar su

İç harcı için;

250 gr tuzsuz nor (Lor) peyniri

Kuru nane

Üzeri için;

1 paket hellim

Kuru nane

PİROHU NASIL YAPILIR?

Un tuz yumurta sıvı yağı karıştırılır ve kulak memesi kıvamına gelene kadar su eklenir. kıvam aldıktan sonra iyice yoğurulur ve yarım saat hamur strec film ile üzeri kapatılıp dinlendirilir.

İç harcı için nor peyniri çatal yardımıyla ezilir ve kuru nane eklenir.

Üzeri için hellim peyniri rendelenir kuru nane ile karıştırılır. Kaynatmak için tencereye su ve biraz tuz eklenir.

Hamurumuzu 2 beze halinde kesiyoruz.

Tezgahı ve merdaneyi unlayıp hamuru ince bir şekilde açıyoruz. Yarısına katlıyoruz ve aralıklarla iç harcını yerleştiriyoruz. Daha sonra hamurun diğer yarısını üstüne kapatıp fincan yardımı ile harclı yerleri ayırıyoruz. içindeki havayı alıp kenarlarına bastırıyoruz iyice yapışsın diye. Ben çatalla sekil vermeyi seçtim isteğinize kalmış. Kaynar suya atıp 10 dk haşlıyoruz. Tabağa alıp üzerine hellimli karışımdan döküp servise hazır ediyoruz.

Aslında pirohu kıbrıs mantısı gibi bir şey. Mantının peynirli ve sekli farklı hali. Denediğinizde tadını beğeneceğinize eminim.

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