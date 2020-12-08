MasterChef Yemekleri | Masterchef Lokma tarifi! Lokma tatlısı nasıl yapılır?

MasterChef yeni bölümünde geleneksel lezzetlerimizden biri olan Lokma Tatlısı tarifi verilecek. Mavi ve kırmızı takım en güzel lokmayı yapmak için yarışacak. Son yıllarda tekrar moda olan, az malzemeyle yapılan bu tatlının püf noktalarını bildikten sonra evinizde hem lezzetli hem çıtır hem de yağ çekmeyen sıcacık lokmalar yapabilirsiniz!

MasterChef Lokma tatlısı eski zamanlardan beri babaannelerimizin, anneannelerimizin döktüğü, çıtır çıtır, bol şekerli bir tatlı olarak hafızalarımızda yerini alır. "Lokma dökmek" terimi aile büyüklerimizden dilimize pelesenk olmuştur. MasterChef yeni bölümde mavi ve kırmızı takım en lezzetli lokmayı dökmek için yarışacak. Son zamanlarda lokma tatlısı popüler kültürle buluştu ve sade lokma tarifi yerini çikolatalı, kremalı seçeneklerine bıraktı. Artık bir sokak lezzeti sayılan lokma tatlısını dışarıda yapan çok sayıda mekanlar olsa da evde dökülen lokma tatlısının lezzeti her zaman bir başka oluyor. Oldukça basit malzemelerden yapılan lokma tatlısı tarifi ve püf noktalarını yazımızda bulabilirsiniz.

MASTERCHEF LOKMA TARİFİ

MasterChef Lokma tatlısının az yağ çekeni ve şekeri ayarında olanı makbuldür. Aksi halde mideyi rahatsız edecektir. İzmir Lokması olarak da bilinen Lokma tatlısı her evde bulunan un, tuz, maya ve şeker ile yapılmaktadır. Bunun haricinde kızartmak için sıvı yağ gerekir. Ve tabii ki lokma nasıl yapılır sorusuna "çıtır çıtır" cevabını veririz. Çıtır çıtır lokma tarifi ve püf noktalarını yazının devamında bulabilirsiniz.

Malzemeler:

3,5 su bardağı un

2 su bardağı ılık su

1 paket kuru maya

1 yemek kaşığı toz şeker

şeker 3 bardak ay çiçek yağı

2 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı su (şerbeti için)

3-4 damla limon suyu

Hazırlanışı: