MasterChef Yemekleri | Masterchef Ciğer Şiş tarifi! Evde Ciğer Şiş nasıl yapılır?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

MasterChef Yemekleri | Masterchef Ciğer Şiş tarifi! Evde Ciğer Şiş nasıl yapılır?

01.12.2020 12:21 | Son Güncelleme: 01.12.2020 12:26
MasterChef Yemekleri | Masterchef Ciğer Şiş tarifi! Evde Ciğer Şiş nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye 2020'nin yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım Ciğer Şiş yapacaklar. Evde ciğer şiş tarifi yapmak isteyen izleyiciler için aşağıda en pratik ve en lezzetli ciğer şiş tarifini verdik. Peki Ciğer Şiş nasıl yapılır? Evde ciğer şiş tarifi nedir? Masterched Ciğer Şiş tarifi nasıldır?

Ciğer Şiş, Mersin, Adana ve Urfa gastronomisinin en önemli ocak başı yemeklerinden bir tanesidir. Ciğer Şiş tarifi aslında mangalda ya da köz ateşinde yapılır. Fakat evde ciğer şiş tarifi yapmak isteyenler için tavada da ciğer şiş pişirmek mümkündür. MasterChef Türkiye Ciğer Şiş tarifi mis gibi köz ateşinde tam kıvamında pişen Ciğer Şiş tarifidir. Peki en güzel ciğer şiş nasıl yapılır? Ciğer şiş nasıl pişirilir?

CİĞER ŞİŞ TARİFİ

Malzemeler:

  • 1 kilo kuzu ciğeri
  • Yarım kilo kuyruk yağı
  • Kekik
  • Pulbiber
  • Kimyon
  • Tuz
  • Şiş
MasterChef Yemekleri | Masterchef Ciğer Şiş tarifi! Evde Ciğer Şiş nasıl yapılır?

CİĞER ŞİŞ NASIL YAPILIR?

Kuzu ciğerini ve kuyruk yağını kuş başı şekilde doğrayalım. Ayrı bir kabın içerisine pulbiberi, kekiği, kimyonu ve tuzu alalım. Ciğerleri de ekleyelim ve iyice harmanlayalım. Vaktimiz varsa ciğeri biraz baharatların içerisinde bekletelim. Daha sonra şişlere iki ciğer bir kuyruk yağı olacak şekilde ciğerleri geçirelim ve bunu tüm ciğerler bitene kadar tekrar edelim. Ekstra bir yağa gerek yoktur çünkü kuyruk yağı vardır. Kuyruk yağsız ciğer olmaz ve ciğere en güzel lezzeti kuyruk yağı verir. Püf nokta olarakşişlerimizi dizmeyi tamamladıktan sonra buzdolabında en az 2, 3 saat dinlendirielim ve mangalda pişirelim. Afiyet olsun!

Bunlar da ilginizi çekebilir

Ünlü oyuncu da bir zamanlar kedicikmiş! Görüntüleri ortaya çıktı
Ünlü oyuncu da bir zamanlar kedicikmiş! Görüntüleri ortaya çıktı
HDP ve CHP'nin ardından İYİ Parti de asgari ücret zammı için önerdiği rakamı açıkladı
HDP ve CHP'nin ardından İYİ Parti de asgari ücret zammı için önerdiği rakamı açıkladı
Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Olayı yine Kadir Şeker'e bağladı
Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Olayı yine Kadir Şeker'e bağladı

İlgili Haberler

MasterChef Yemekleri | Masterchef Edirne Ciğer Tava tarifi! Edirne Ciğer Tava tarifi nasıl yapılır?
MasterChef Yemekleri | Masterchef Edirne Ciğer Tava tarifi! Edirne Ciğer Tava tarifi nasıl yapılır?
MasterChef yemekleri | Meşhur Arnavut ciğeri tarifi! Arnavut Ciğeri nasıl yapılır?
MasterChef yemekleri | Meşhur Arnavut ciğeri tarifi! Arnavut Ciğeri nasıl yapılır?
MasterChef şinitzel tarifi nasıl yapılır? En kolay, lezzetli şinitzel tarifi! MasterChef yemekleri!
MasterChef şinitzel tarifi nasıl yapılır? En kolay, lezzetli şinitzel tarifi! MasterChef yemekleri!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Arınç Halife Hafter Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Bülent Ersoy İbrahim Büyükak Mehmet Ali Erbil
Spor Caner Erkin Mbaye Diagne Abdullah Avcı Robert Prosinecki Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Aralık Kabine Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MasterChef Yemekleri | Masterchef Ciğer Şiş tarifi! Evde Ciğer Şiş nasıl yapılır? - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 13:10:00. #1.14#
title