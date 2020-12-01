MasterChef Yemekleri | Masterchef Ciğer Şiş tarifi! Evde Ciğer Şiş nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye 2020'nin yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım Ciğer Şiş yapacaklar. Evde ciğer şiş tarifi yapmak isteyen izleyiciler için aşağıda en pratik ve en lezzetli ciğer şiş tarifini verdik. Peki Ciğer Şiş nasıl yapılır? Evde ciğer şiş tarifi nedir? Masterched Ciğer Şiş tarifi nasıldır?

Ciğer Şiş, Mersin, Adana ve Urfa gastronomisinin en önemli ocak başı yemeklerinden bir tanesidir. Ciğer Şiş tarifi aslında mangalda ya da köz ateşinde yapılır. Fakat evde ciğer şiş tarifi yapmak isteyenler için tavada da ciğer şiş pişirmek mümkündür. MasterChef Türkiye Ciğer Şiş tarifi mis gibi köz ateşinde tam kıvamında pişen Ciğer Şiş tarifidir. Peki en güzel ciğer şiş nasıl yapılır? Ciğer şiş nasıl pişirilir?

CİĞER ŞİŞ TARİFİ

Malzemeler:

1 kilo kuzu ciğeri

Yarım kilo kuyruk yağı

yağı Kekik

Pulbiber

Kimyon

Tuz

Şiş

CİĞER ŞİŞ NASIL YAPILIR?

Kuzu ciğerini ve kuyruk yağını kuş başı şekilde doğrayalım. Ayrı bir kabın içerisine pulbiberi, kekiği, kimyonu ve tuzu alalım. Ciğerleri de ekleyelim ve iyice harmanlayalım. Vaktimiz varsa ciğeri biraz baharatların içerisinde bekletelim. Daha sonra şişlere iki ciğer bir kuyruk yağı olacak şekilde ciğerleri geçirelim ve bunu tüm ciğerler bitene kadar tekrar edelim. Ekstra bir yağa gerek yoktur çünkü kuyruk yağı vardır. Kuyruk yağsız ciğer olmaz ve ciğere en güzel lezzeti kuyruk yağı verir. Püf nokta olarakşişlerimizi dizmeyi tamamladıktan sonra buzdolabında en az 2, 3 saat dinlendirielim ve mangalda pişirelim. Afiyet olsun!