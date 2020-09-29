MasterChef yemekleri! En güzel Topik tarifi! Topik nasıl yapılır?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MasterChef yemekleri! En güzel Topik tarifi! Topik nasıl yapılır?

29.09.2020 23:01 | Son Güncelleme: 29.09.2020 23:04
MasterChef yemekleri! En güzel Topik tarifi! Topik nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Topik hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Topik hazırladı. Peki, Topik nedir? Topik nasıl yapılır? Topik nedir?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Topik aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Topik nasıl yapılır? Topik nedir? Topik nasıl yapılır, Topik yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Topik yapıldı, evde klasik Topik yapıldı! İşte en güzel Topik!

TOPİK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:

Hamuru İçin Malzemeler: 2 yemek kaşığı tahin, tuz, 400 gr. haşlanmış nohut, soyulmuş, 6 yemek kaşığı zeytinyağı,

İç Harç için Malzemeler: tuz, karabiber, zeytinyağı, 2 yemek kaşığı tahin 2 adet kuru soğan – piyazlık doğranmış, 2 yemek kaşığı esmer şeker, 1 yemek kaşığı dolmalık fıstık, 1 yemek kaşığı kuş üzümü,1 çay kaşığı tarçın,

TOPİK NASIL YAPILIR?

Öncelikle hamuru hazırlamak için tüm malzemeleri rondodan geçirin. Sonra karışım dolaba alıp dinlendirin.

İç harç için hazırlamak için bir tavaya zeytinyağı alıp, soğanları ilve edin. Kontrollü ateşte renk alıncaya kadar kavurmaya devam edin..

Sonra şekeri ekleyip kavurun. Tahin dışında tüm malzemeleri ilave edip pişirmeye devam edin. Son olarak kenara alıp tahini ekleyin ve karıştırın.

Dinlendirilmiş amurdan cevizden biraz büyük bir parça alın. İki strecin arasında hafif ezerek açın.

İç harçtan doldurup, streç yardımıyla top şeklini verin. Streçe sarılı şekilde koruyun.. Kalan hamuru bu şekilde hazırlayıp, üzerine zeytinyağı ve tarçın serperek servis edin.

Afiyet olsun.

İlgili Haberler

MasterChef yemekleri! En güzel Bıldırcın tarifi! Bıldırcın nasıl yapılır?
MasterChef yemekleri! En güzel Bıldırcın tarifi! Bıldırcın nasıl yapılır?
MasterChef yemekleri! En güzel Mıhlama tarifi! Mıhlama nasıl yapılır?
MasterChef yemekleri! En güzel Mıhlama tarifi! Mıhlama nasıl yapılır?
MasterChef yemekleri! En güzel lahmacun tarifi! Lahmacun nasıl yapılır? Lahmacun kaç kalori?
MasterChef yemekleri! En güzel lahmacun tarifi! Lahmacun nasıl yapılır? Lahmacun kaç kalori?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Donald Trump Angela Merkel Süleyman Soylu Charles Michel
Magazin Müge Anlı Ebru Şallı Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Babel Okan Buruk Arda Turan Gökhan Töre Mehmet Özdilek
Daha Fazla Ekim Çocuk Futbolcu Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MasterChef yemekleri! En güzel Topik tarifi! Topik nasıl yapılır? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 23:04:19. #1.14#
title