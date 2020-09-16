MasterChef yemekleri! En güzel Ördek göğüs tarifi! Ördek göğüs tarifi nasıl yapılır? MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Ördek göğüs hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Ördek göğüs hazırladı. Peki, Ördek göğüs tarifi nedir? Ördek göğüs nasıl yapılır? Ördek göğüs nedir?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Tavuk kanat aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Ördek göğüs tarifi nasıl yapılır? Ördek göğüs nedir? Ördek göğüs nasıl yapılır, Ördek göğüs yapılırken nelere dikkat edilir? ÖRDEK GÖĞÜS TARİFİ İÇİN MALZEMELER: Karabiber, tuz, 2 x 200 gramlık ördek göğüsü, 2 yemek kaşığı sıvı yağı, İlk olarak fırını 170 dereceye açın. ÖRDEK GÖĞSÜ NASIL PİŞİRİLİR? Ardından ördek göğüslerini derisi olan yeri bıçakla çaprazına doğru yavaşça kesin. Üzerine tuz, sıvı yağ ve karabiberi ekleyip fırın poşetine koyun. Yaklaşık bir bir buçuk saat fırında pişirin. İsterseniz yanına haşlanmış patates, sebze ve sos ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun.