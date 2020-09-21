MasterChef yemekleri! En güzel İçli köfte tarifi! İçli köfte nasıl yapılır?
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MasterChef yemekleri! En güzel İçli köfte tarifi! İçli köfte nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel İçli köfte hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında İçli köfte hazırladı. Peki, İçli köfte tarifi nedir? İçli köfte nasıl yapılır? İçli köfte nedir?

MasterChef yemekleri! En güzel İçli köfte tarifi! İçli köfte nasıl yapılır?
21.09.2020 21:31 | Son Güncelleme: 21.09.2020 21:35

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif içli köfte aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, İçli köfte tarifi nasıl yapılır? İçli köfte nedir? İçli köfte nasıl yapılır, İçli köfte yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te ördek İçli köfte yapıldı, evde klasik İçli köfte yapıldı! İşte en güzel İçli köfte tarifi!

KADINBUDU KÖFTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER:

Malzemeler:

2 su bardağı bulgur

1 çorba kaşığı tuz

1 çorba kaşığı pul biber

Su

250 gr. Dana kıyma

1 orta boy soğan

1 avuç dolmalık fıstık

Tuz

Karabiber

Hazırlanışı:

Bir kapta bulguru tuz ve pul biber ile harmanlayın. Üzerine suyu ekleyin ve hamur kıvamına gelene kadar karıştırın. Hamuru iyice yoğurun. Ayrı bir tencerede eti kavurun. Soğanları doğrayın, tencereye alarak kavurmaya devam edin. Dolmalık fıstığı ekleyin ve karıştırın. Tuz, karabiber ekleyin. Avuç içi kadar sıkımlar yaparak köfte içlerini hazırlayın. Hamuru avuç içerisinde, içerisini parmaklarınızın yardımıyla oyarak açın ve içine köfteyi koyun ve kapatın. Kızgın yağda kızartın.

Köftelerimiz servise hazır.

Afiyet olsun..

Kaynak: Haberler.com

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