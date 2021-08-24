MasterChef Türkiye takım oyununu kim kazandı? Masterchef takım oyununu kazanan takım hangisi? Takım oyununu mavi takım mı, kırmızı takım mı kazandı?
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MasterChef Türkiye takım oyununu kim kazandı? Masterchef takım oyununu kazanan takım hangisi? Takım oyununu mavi takım mı, kırmızı takım mı kazandı?

MasterChef Türkiye takım oyununu kim kazandı? Masterchef takım oyununu kazanan takım hangisi? Takım oyununu mavi takım mı, kırmızı takım mı kazandı?
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MasterChef Türkiye'nin ana kadronun belirlenmesinin ardından ilk takım oyunu büyük mücadeleye sahne oldu. İki takımda son derece hırslı bir şekilde mücadele sergiledi. Bunun üzerine Masterchef Türkiye'de takım oyununu hangi takımın kazandığı araştırılmakta. Peki, MasterChef Türkiye takım oyununu kim kazandı? Masterchef takım oyununu kazanan takım hangisi? Takım oyununu mavi takım mı, kırmızı takım mı kazandı?

Masterchef Türkiye'de ilk takım oyunu gerçekleşti. Takım oyununda kırmızı takım ve mavi takım bütün hünerlerini sergileyerek şeflerden tam puanı almak için kıyasıya mücadele verdi. Bu bağlamda vatandaşlar hangi takımın kazandığı ile alakalı internette en çok "MasterChef Türkiye takım oyununu kim kazandı? Masterchef takım oyununu kazanan takım hangisi? Takım oyununu mavi takım mı, kırmızı takım mı kazandı?" sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. MasterChef Türkiye'de ilk takım oyununu kazanan takımın hangisi olduğunu haberimizin devamından öğrenebilirsiniz.

MASTERCHEF TÜRKİYE TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef Türkiye 2021 ilk takım oyununu kazanan takım belli oldu. Esnaf lokantası konseptine uygun şekilde planlanan yemeklere göre yapılan oylama sonrası şeflerden yüksek puanı alan Kırmızı takım 4-3 skorla MasterChef Türkiye'nin ilk takım oyununu kazanan takım oldu. - takım ise dokunulmazlık oyunu oynayacak ve kazanan ismin belirleyeceği isim haftanın ilk elenme adayı olacak.

Şeflerin oylaması ise şu şekilde;

Ezogelin Çorbası - Kırmızı Takım

Nohutlu İşkembe - Mavi Takım

Kuru Fasulye - Kırmızı Takım

Musakka - Kırmızı Takım

Pilav - Mavi Takım

Haşlama - Kırmızı Takım Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Revani - Mavi Takım Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE MAVİ TAKIM

  • Burcu - Kaptan
  • Hasan
  • Hamza
  • Görkem
  • Tahsin
  • Safanur
  • Fatma
  • Tunahan

MASTERCHEF TÜRKİYE KIRMIZI TAKIM

  • Eren - Kaptan
  • Şükrü
  • Emre
  • Mert
  • İbrahim
  • Dilara
  • Sergen
  • Milhan
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MasterChef Türkiye takım oyununu kim kazandı? Masterchef takım oyununu kazanan takım hangisi? Takım oyununu mavi takım mı, kırmızı takım mı kazandı? - Haberler
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