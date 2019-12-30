: MasterChef Türkiye'nin şampiyonu Cemre Uyanık oldu

30.12.2019 07:43 | Son Güncelleme: 30.12.2019 07:53

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışmacı MasterChef Türkiye, dün akşam final bölümüyle ekrana geldi. MasterChef finalinde Cemre ve Alican, Türk, dünya ve imza yemeklerinden oluşan menülerle yarıştı. Acun Ilıcalı'nın da seyircilerin arasından izlediği yarışta şampiyon olan da belli oldu.

CEMRE FİNALE AVANTAJLI GİTTİ

Finale kalan iki başarılı yarışmacı Cemre Uyanık ve Alican Sabunsoy, üç ayrı oyunda mücadele etti ve şampiyonluk için iddialı menüler hazırladı. Başlangıç, ana yemek ve tatlıdan oluşan menüler hazırlayan Cemre ve Alican yemeklerini şeflerin tadımına sundu. İkinci turda ise bu defa Türk mutfağından bir menü hazırladılar. Şefler her iki turda da yemekleri tadarak puanlarını verdi. Ancak puanlar, canlı yayındaki 3. turda açıklandı. İlk iki tur sonunda Cemre 43, Alican ise 42 puana ulaştı. Böylece Cemre final oyununa 1 puanlık avantajla girdi.

İMZA YEMEKLERİNİ YAPTILAR

Finale gelindiğinde ise Alican ve Cemre imza yemeklerini yaptı. Cemre, Anadolu adını verdiği kuzu kafesten bir yemek yaptı. Alican ise deniz ve et ürünlerinden oluşan bir yemekle jüri karşısına çıktı. Yarışmacılar yaptığı yemeklerin finale yakışır lezzetler olduğunu savunan jüri üyeleri Alican'ın tabağındaki ahtapotun biraz diri kaldığını belirterek puan kırdı.

ŞAMPİYON CEMRE OLDU

Son yemekler sonunda şeflerden toplamda 68 puan alan Cemre Uyanık, MasterChef 2019'un şampiyonu oldu. Diğer finalist olan Alican Sabunsoy ise 64 puan aldı. Somer Şef'in şampiyonluğunu açıkladığı Cemre, finalde yarıştığı Alican'a sarılarak teselli etti. Cemre, MasterChef şampiyonluk kupasını da Alican ile birlikte havaya kaldırdı. MasterChef şampiyonu olan Cemre, son model bir arabanın sahibi oldu.

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