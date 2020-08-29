MasterChef takım oyununu kadınlar mı, erkekler mi kazandı? 28 Ağustos MasterChef ödül oyununu kim kazandı?
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MasterChef takım oyununu kadınlar mı, erkekler mi kazandı? 28 Ağustos MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

MasterChef'in Cuma akşamki son bölümünde kadınlar ve erkekler 10 bin TL için yarıştı. Jüri, iki taraftan da 7 farklı sütlü tatlı yapmalarını istedi. Her yarışmacının bireysel olduğu oyunlarda hangi takım kazandı?

MasterChef takım oyununu kadınlar mı, erkekler mi kazandı? 28 Ağustos MasterChef ödül oyununu kim kazandı?
29.08.2020 00:31 | Son Güncelleme: 29.08.2020 00:37

MasterChef Türkiye'de kadın ve erkek takımların ödül oyunu ekrana geldi. Yarışmacılar, verilen tatlıları tek başlarına yapacak ve her bir başarılı tabak için takıma bir puan yazılacaktı. MasterChef ödül oyununu kim kazandı? İşte, detaylar...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

28 Ağustos ödül oyununda, kadın ve erkek takımları oluşturuldu. Takımların yarışmacıları, bireysel olarak verilen tatlılardan birer tane yaparak karşı takımdan rakipleriyle mücadele etti. Kazandibi, aşure, su muhallebisi, krem karamel, kadayıflı muhallebi, keşkül, zerdeden oluşan yedi tatlıdan en fazla baaşrılı tabak çıkaran yarışamacıların takımı ödülün sahibi oldu.

MasterChef takım oyununu kadınlar mı, erkekler mi kazandı? 28 Ağustos MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

İlk olarak Ayyüce ve Uğur kazandibi tatlısı ile yarıştı, puanı alan taraf da Uğur ile birlikte erkek takımı oldu. Aşure tatlısında Duygu ile Emir karşı kaşıya geldi ve puan kazanan Duygu, yani kadınlar takımı seçildi. Su muhallebisi yapan Ebru ile Berk arasından jüri, Ebru'nun dahil olduğu kadınları tercih etti.

Tanya ile Furkan, krem karamelde mücadele verdi ve puan alan Furkan oldu. Sefa - Gülşah arasında kadayıflı muhallebi çekişmesi yaşandı. İki isim arasından puanı Sefa ile birlikte erkek takımı aldı. Böylelikle kadınlar takımı 2, erkekler takımı 3 puana ulaştı.

MasterChef takım oyununu kadınlar mı, erkekler mi kazandı? 28 Ağustos MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

Serhat - Özgül, keşkül tatlısı yaparak belirleyici puanı almak için çabaladı. Keşkül oyununun kazananı da erkek takımı oldu. Böylelikle 10 bin TL'lik ödül de erkeklere gitti.

MasterChef takım oyununu kadınlar mı, erkekler mi kazandı? 28 Ağustos MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

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