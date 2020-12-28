Masterchef ne zaman final yapıyor? Masterchef ne zaman bitiyor? Kim birinci olacak? Kim elendi? MasterChef Türkiye 2020'de final haftası başlıyor!

Masterchef 2020'nin finali için nefesler tutuldu. Binlerce kişi arasından seçilen yarışmacıların mücadele ettiği MasterChef, kısa bir süre sonra 2020 sezonunu sonlandıracak. Masterchef final mi yapıyor? Masterchef ne zaman bitiyor? Kim birinci olacak? Kim elendi? MasterChef Türkiye 2020'de final haftası başlıyor!

Masterchef 2020'nin finali için nefesler tutuldu. Binlerce kişi arasından seçilen yarışmacıların mücadele ettiği MasterChef, kısa bir süre sonra 2020 sezonunu sonlandıracak. Masterchef final mi yapıyor? Masterchef ne zaman bitiyor? Kim birinci olacak? Kim elendi? MasterChef Türkiye 2020'de final haftası başlıyor! İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

MasterChef 2020'de büyük final için son günlere girildi. Macerasına temmuz ayında başlayan ve 16 kişilik ana yarışmacı kadrosuyla ekranlara gelen MasterChef Türkiye'de son üç ismin çeyrek final mücadelesi devam ediyor.

Masterchef Türkiye'de yarı final son olarak da final oynanacak. Son ikiye kalan isim MasterChef finalinde mücadele edecek. Bu hafta ve önümüzdeki hafta 2 isim yarışmadan ayrılacak.

MASTERCHEF 2020 ÖDÜLÜ NEDİR?

2020 yılında yapılan MasterChef Türkiye'de birinci olacak kişiye verilecek hediye netleşmedi.