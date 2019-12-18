MasterChef'in ünlü jürisi Somer Sivrioğlu, mor hırkasıyla sosyal medyada gündem oldu
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in jürilerinden Somer Sivrioğlu, son programda giydiği mor hırkasıyla sosyal medyada gündem oldu. Hırkayla verdiği pozu Instagram hesabından da paylaşan Somer Sivrioğlu'nun, emoji ile "Hırkayı ören abla, kör oldu" yorumunu yapması dikkat çekti.
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'in ünlü jürilerinden Somer Sivrioğlu, son programda giydiği mor hırkasıyla sosyal medyada en çok konuşulanlardan biri oldu.
BİNLERCE BEĞENİ ALDI
MasterChef programının ünlü şefi Somer Sivrioğlu, mor hırkasıyla verdiği pozu sosyal medya hesabından da paylaştı. Instagram hesabında 623 bin takipçisi bulunan ünlü şefin söz konusu paylaşımı 55 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum aldı.
Somer Sivrioğlu'nun, paylaşıma yaptığı "Hırkayı ören abla, kör oldu." yorumu ise dikkat çekti.
İşte Somer Sivrioğlu'nun paylaşımı gelen yorumlardan bazıları:
- Hırkayı çok beğendim ama genelde tarzınız muhteşem şefim tek geçerim
- Çok kıskandım. Hemen aynısından ördüreceğim anneme
- Yasa çok sempatik çok şeker Somer şef mor ne kadar yakışmış ya
- Hırkanıza bayıldım şefim süper olmuş valla
Haber Videosu: MasterChef'in ünlü jürisi Somer Sivrioğlu, mor hırkasıyla sosyal medyada gündem oldu
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ne olmuş yani mor kazak giyiyorsa dürbünlü her gün giyiyorCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Ayşegül benden hoşlandığını adım kadar iyi biliyorum ama seninle olmaz.Beni unut.Ben seni unuttum bile.Bir daha bana kaçamak bakışlar atma.Biz iki ayrı dünyanın iki ayrı insanlarıyız.Hoşcakal....Cevap Yaz 34 1 Yayından Kaldır
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Severek izliyoruz..Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Yes Sinyorita.3 1 Yayından Kaldır
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Merhaba fıstık.3 1 Yayından Kaldır