Masterchef Elbasan tarifi! Elbasan kebabı nasıl yapılır? Elbasan kebabı nerenin yemeğidir? MasterChef, yarışmacı performansları ile olduğu kadar yemekleriyle de izleyicilerin ilgi odağı oluyor. MasterChef'te yapılan Elbasan tarifi ile merak edilen konulardan oldu. Peki, elbasan hangi yöreye ait, elbasan nasıl yapılır?

İzleyicilerin heyecanla takip ettiği MasterChef 2020'de yapılan yemekler de ilgi odağı oluyor. Peki, elbasan kebabı yemeği nasıl yapılır? Elbasan tarifi nedir? EBASAN KEBABI TARİFİ Elbasan kebabı için malzemeler • Yarım kilo kemikli kuzu kuşbaşı • 3 tane yumurta • 1 yemek kaşığı domates salçası • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber • 1 çay kaşığı kırmızı pul biber • 2 yemek kaşığı tereyağı • 1 çay bardağı kadar un • 3 su bardağı yoğurt • 1 çay kaşığı tuz ELBASAN NASIL YAPILIR? Un, yoğurt ve yumurtaları bir kasede karıştırın. Tuz ekleyip, bir tencerede, bir taşımlık kaynatın. Yoğurtlu harcı, orta boy bir tepsiye alın. Harcın üzerine kuzu etlerini dizin. En üstüne, tavada kızdırdığınız yağ ile salça ve biber karışımını gezdirin. Fırına verin ve üzeri kızarana kadar pişirin. .Afiyet olsun ELBASAN YEMEĞİ NERENİN YEMEĞİDİR? Kökeni Osmanlı saray mutfağına dayanan bir lezzet elbasan tava. Adını bugün Arnavutluk sınırları içinde bulunan Elbasan şehrinden alıyor.