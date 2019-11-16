MasterChef Ekin, ünlü oyuncu İclal Aydın'ın kuzeni çıktı

16.11.2019 10:10 | Son Güncelleme: 16.11.2019 10:26

TV8 ekranlarının severek izlenen yarışma programı MasterChef, yayınlanan her bölümüyle büyük mücadelelere sahne oluyor. Birbirinden yetenekli yarışmacıların hünerlerini sergilediği yarışmada başarılı performasıyla dikketleri üzerine çeken Ekin'in, ünlü oyuncu ve yazar İclal Aydın'ın kuzeni olduğu ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIYLA ANLAŞILDI

Sosyal medya hesabından İclal Aydın'la birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan MasterChef Ekin, "İclal ablamın ve Hilal ablamın yeni kitapları hayırlı olsun, Not: kuzeniz" mesajını yazdı. Durumdan haberi olmayan sosyal medya kullanıcıları bu gerçek karşısında şaşkınlık yaşadı.

ELEME POTASINDAN BİRİNCİ ÇIKTI

Geçtiğimiz bölümde eleme potasında yarışmanın en iddialı ve en çok konuşulan isimleri vardı. Elemeye Yasin, Ekin, Mustafa ve Alican çıktı. Yarışmacılara eleme yemeği olarak yılan balığı şiş yemeği verildi. Somer Şef'in yemeğine en yakın yemeği yaparak eleme potasından kurtulan ilk isim ise Ekin oldu.

MASTERCHEF EKİN KİMDİR?

Ekin Eylem Ulaş 1988 Bursa doğumludur. Baba tarafından Elazığlı. Boğa burcudur. 12 senedir aşçı son 1 senedir de Executive Chef. Bir abisi ve bir kız kardeşi var. Sağlam bir Fenerbahçe taraftarı. Basketbol oynuyor ve sık sık yüzüyor. Sigara ve alkol kullanmıyor. 5 kıta, 28 ülke ve 48 şehir gezdi.