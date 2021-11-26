MasterChef Dilara ve Sergen aşk mı yaşıyor, sevgili mi oldular?
TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programı Masterchef Türkiye'nin ana kadrosunda yer alan iki ismin aşk yaşadığı iddia edildi. MasterChef Dilara ve Sergen aşk mı yaşıyor?
Masterchef Türkiye yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen'in aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bu iddianın ardından gözler ikiliye çevrildi. MasterChef Dilara ve Sergen sevgili mi oldular?
Bu iddia sonrası gözler Dilara Başaran ve Sergen Özen'in yapacağı açıklamaya çevrildi.
Sergen Özen, 27 Temmuz 1996 tarihinde Tekirdağ'da dünyaya geldi. Tekirdağ Turizm Otelcilik Lisesi'nde okuyan Özen, sonrasında Pamukkale Üniversitesi'nde aşçılık eğitimi aldı. Özen, 2020 yılında da MasterChef'e katılmış ancak yemeğin sosunu eklemeyi unuttuğu için elenmişti.
Dilara Başaran, 1997 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Tekirdağlı olan yarışmacı, mesleğe 15 yaşında başladı. Turizm Otelcilik Lisesi'nde okuyan Başaran, sonrasında Turizm Otel İşletmeciliği okudu.
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
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