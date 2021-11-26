MasterChef Dilara ve Sergen aşk mı yaşıyor, sevgili mi oldular?

Masterchef Türkiye yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen'in aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bu iddianın ardından gözler ikiliye çevrildi. MasterChef Dilara ve Sergen sevgili mi oldular?

MASTERCHEF DİLARA VE SERGEN AŞK MI YAŞIYOR?

Bu iddia sonrası gözler Dilara Başaran ve Sergen Özen'in yapacağı açıklamaya çevrildi.

SERGEN ÖZEN KİMDİR?

Sergen Özen, 27 Temmuz 1996 tarihinde Tekirdağ'da dünyaya geldi. Tekirdağ Turizm Otelcilik Lisesi'nde okuyan Özen, sonrasında Pamukkale Üniversitesi'nde aşçılık eğitimi aldı. Özen, 2020 yılında da MasterChef'e katılmış ancak yemeğin sosunu eklemeyi unuttuğu için elenmişti.

DİLARA BAŞARAN KİMDİR?

Dilara Başaran, 1997 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Tekirdağlı olan yarışmacı, mesleğe 15 yaşında başladı. Turizm Otelcilik Lisesi'nde okuyan Başaran, sonrasında Turizm Otel İşletmeciliği okudu.

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Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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