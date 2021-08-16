Masterchef ana kadroya kim seçildi? Masterchef ana kadroya seçilen 11. yarışmacı kim oldu? 15 Ağustos Masterchef kim kazandı?

Masterchef'te bugün ikinci grupta final turu heyecanı yaşandı. Yarışmayı kazanan ana kadroya seçilecek. Peki, 10 Ağustos Salı ana kadroya kim seçildi? Masterchef ana kadroya 11. seçilen isim kim oldu? Rabia mı? Eren mi? Pelin mi? Tahsin mi? Emre mi? Detaylar haberimizde...

Masterchef bu gece kim kazandı? Bugünkü Masterchef'te ana kadroya katılacak olan 11. yarışmacı kim oldu merak edildi. Peki, on biririnci yarışmacı kimdir? 15 Ağustos en iyi tabak kiminki oldu? 15 Ağustos Pazar 1. kim seçildi?

15 AĞUSTOS MASTERCHEF ANA KADROYA KİM SEÇİLDİ?

15 Ağustos 2021 Masterchef final turunda yarışan 5 yarışmacı şu şekilde:

Eren

Rabia Nur

Pelin

Tahsin

Emre

Bu yarışmacılardan birisi ana kadroya seçilecek. Tabağı en iyi olan kişi ana kadroya girecek olan 11. yarışmacı olacaktır.

Son ikiye kalan yarışmacılar:

Tahsin

Emre

Kazanan isim, bu akşamın 1. si Tahsi oldu. Buna göre Tahsin ana kadroya seçilen 11. yarışmacı oldu.

KAZANAN İSİM : Tahsin