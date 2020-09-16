Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu
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Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu

Yeni Zelanda'da yaşayan radyo sunucusu genç kadın, maskesini evde unutunca yaratıcı bir çözüm buldu. Güzel sunucu, çantasındaki iç çamaşırından kendisine maske yaptı.

16.09.2020 12:13 | Son Güncelleme: 16.09.2020 12:20

Yeni Zelanda'da yaşayan George FM'de radyo sunuculuğu yapan 26 yaşındaki Haylee Clarke, maskesini evde unutunca iç çamaşırından maske yaptı.

"MÜKEMMEL İŞE YARIYOR"

Maskesini evde unutan genç radyocu, çantasını karıştırıp kullanılmamış iç çamaşırı bularak çözümü iç çamaşırını maske olarak kullanmakta buldu. "Bu maske mükemmel işe yarıyor, özellikle ince ipleri kulaklarınızın üzerine çekebiliyorsunuz" dedi. İş arkadaşları ise, Clarke'ın bu halini görünce şaşkına döndü.

GÖRDÜĞÜ İLGİDEN MEMNUN OLDU

Daha sonra Türk basınında yer aldığını öğrenem Haylee Clarke sosyal medya paylaşımıyla 'külot maske' haberinin yayılmasından duyduğu sevinci paylaştı. Clarke paylaşımında "Anne başardım. Benim iç çamaşırı maske videom Türkiye, Belçika, Hollanda ve Finlandiya'ya ulaştı" dedi.

Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu
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