Maske kontrolünde 1 saatte 13 bin 500 TL para cezası kesildi
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Maske kontrolünde 1 saatte 13 bin 500 TL para cezası kesildi

28.11.2020 22:41 | Son Güncelleme: 28.11.2020 22:41
Maske kontrolünde 1 saatte 13 bin 500 TL para cezası kesildi

Maske kontrolünde 1 saatte 13 bin 500 TL para cezası kesildiHatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yapılan denetimlerde 1 saatte maske takmayan 15 kişiye 13 bin 500 TL idari para cezası yazıldı.

Maske kontrolünde 1 saatte 13 bin 500 TL para cezası kesildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yapılan denetimlerde 1 saatte maske takmayan 15 kişiye 13 bin 500 TL idari para cezası yazıldı.Reyhanlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi. Polis ekipleri polis otosundan anonslar yaparak vatandaşları Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere uymaları konusunda uyardı. Ekipler yaptıkları anonslarda vatandaşların maske, mesafe ve temizlik konularında çok dikkatli olmalarını istedi. Anonslarda, "Saygıdeğer hemşehrilerimiz, sonbahara girdik, kış yaklaşıyor. Özellikle tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmalıyız. Aslında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız" denildi.MASKE TAKMAYANLARA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Öte yandan, ekiplerin ilçe genelinde 5 noktada 7 ekip,14 personelle yaptıkları denetimlerde, 1 saatte 307 kişi, 145 araç kontrol edildi. Maske takmayan 15 kişiye toplamda 13 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat DERVİŞOĞLU

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