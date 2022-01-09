Maske Kimsin Sen Tavus Kuşu kimdir? Tavus Kuşu maskesinin altındaki ünlü açıklandı mı, tahminleri kim? Maske Kimsin Sen Tavus Kuşu gerçek ismi nedir?
Maske Kimsin Sen maskenin altındaki ünlüler merak ediliyor. Merak edilen isimlerden biri de Tavus Kuşu oldu. Peki, Maske Kimsin Sen Tavus Kuşu kimdir? Tavus Kuşu maskesinin altındaki ünlü oyuncu kimdir, açıklandı mı? Maske Kimsin Sen Tavus Kuşu gerçek ismi nedir?
Maske Kimsin Sen Tavus Kuşu beğenilen performansıyla kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Maske Kimsin Sen Tavus Kuşu kimdir? Tavus Kuşu maskesinin altındaki ünlü oyuncu kimdir, açıklandı mı? Maske Kimsin Sen Tavus Kuşu gerçek ismi nedir? Maske Kimsin Sen Tavus Kuşu maskesini çıkarttı mı? Maske Kimsin Sen Tavus Kuşu kimdir, kaç yaşında, nereli? Maske Kimsin Sen Tavus Kuşu hangi ünlü çıktı?
Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programıdır.
Unicorn - TBA
Gözcü - TBA (Ümit Karan)
Geyik - TBA
Tavuskuşu - TBA
Aslan - TBA
Ejderha - TBA
Ayna - TBA
Şövalye - TBA
Dinozor - TBA
Ağaç - TBA (Derya Baykal)
İskelet - TBA
Kuzgun - TBA
Ördek - TBA
Gladyatör - TBA (Hazer Amani)
- Tansel Öngel (Sunucu + Jüri)
- Eda Ece
- Melis Sezen
- Alican Yücesoy
- Doğu Demirkol
Maske Kimsin Sen'de Tavus Kuşu'nun performansı oldukça beğeni toplamıştı. Henüz Tavus Kuşu maskesini çıkartmadı. Haliyle kim olduğu henüz bilinmiyor. Buna ek olarak şuana kadar 3 isim açıklandı.
Tavus Kuşu maskesinin altında kim var izleyiciler ve jüriler tarafından yapılan tahminler aşağıdaki gibidir:
- - Emre Altuğ
- - Bülent Çolak
- - Sarp Apak
İzleyicilere göre Tavus Kuşu maskesinin altında yukarıdaki ünlü oyunculardan birisi vardır. Tahminler bu şekilde.
Maskenin altındaki ünlüler isimleri şöyle:
- Gözcü (Ümit Karan)
- Gladyatör (Hazer Amani)
- Ağaç (Derya Baykal)
Açıklandığı zaman diğerlerini de gireceğiz. Henüz Tavus Kuşu kimdir belli olmadı.
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