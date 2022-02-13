Maske Kimsin Sen'in yayından kaldırılmasına jüri üyesi Eda Ece isyan etti: Arabistan'da bile yayınlanıyor

FOX TV ekranlarında yayınlanan Maske Kimsin Sen yarışması, ekranlara geldiği ilk günden itibaren tartışma konusuydu. Ünlü isimlerin maske ve kostüm ile kimliklerini gizleyerek şarkı söylediği program, ilk olarak sosyal medyadaki paganizm ve satanizm propagandası yaptığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

"SUUDİ ARABİSTAN'DA BİLE 4. SEZONDA"

Türk toplumunun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı öne sürülen program, 9. bölümüyle final yaparak yayından kaldırıldı. Final bölümünde jüri üyelerinden Eda Ece'nin yarışmanın yayından kaldırılmasıyla ilgili adeta isyan ederek "Amerika daha yeni 7. sezona başladı. Suudi Arabistan'da bile 3 ya da 4. sezonda" dedi.

"KISA SÜRMESİ BENİ ÇOK ÜZDÜ"

Açıklamalarının devamında Eda Ece, "Bu ülkede bu kadar kısa sürmüş olması beni çok üzdü. Çünkü dansın, eğlencenin, şarkının, mutluluğun olduğu bir yarışmaydı. İçinde başka da hiçbir şey yoktu. Sadece seyirciye bir görsel şölen sunmak, bu can sıkıcı günlerde, farklı formatlar görmek, çok güzel bir fikirdi. Ben şahsen yaptığım işten gurur duyuyorum. Çok sevdik maskeyi biz. Çok üzülüyorum şu anda bittiği için" ifadelerini kullandı.

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