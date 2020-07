Marvel Infinity Stones Hakkında Açıklama Yaptı Geçtiğimiz sene vizyona giren Avengers: Endgame ile birlikte pek çok kişinin aklında önemli bir soru kaldı: "Sonsuzluk taşlarına ne oldu?" Marvel geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklama ile birlikte Infinity Stones hakkında merak edilen bazı sorulara yanıt verdi ve ortaya atılan spekülasyonlara son noktayı koydu.

Infinity Stones Geri mi Dönüyor?

Marvel, resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı gönderi ile birlikte sonsuzluk taşlarının yok edildiğini duyurdu. Endgame'de gösterilmeyen bu detaylar pek çok hayranın aklında taşlarla ilgili yeni düşüncelerin oluşmasına ve hatta bazı ciddi spekülasyonların ortaya atılmasına neden olmuştu.

Nitekim Joe Russo ve Anthony Russo, ki kendileri en son çıkan yenilmezler filminin yönetmeni oluyorlar, yaptıkları açıklamalarda bu taşların yok edilmediğini, atom seviyesine kadar küçültüldüğünü belirtmişlerdi. Aslında tartışmaların körüklenmesini sağlayan olayın başlangıcı da buradan çıkmıştı diyebiliriz. Bu açıklamalardan sonra pek çok kişi taşların yeni filmlerde ortaya çıkacağını iddia etmişti.

Neyse ki Marvel tarafından yapılan bu açıklama ile birlikte şirketin sonsuzluk taşları ile ilgili yeni planlarının olmadığını öğrenmiş olduk. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan raporlar dahilinde bir sonraki Avengers filminde Marvel evreninin en güçlü kötü adamı ile karşılaşmayı bekliyoruz. Yani sonsuzluk taşlarının gerçekten de yok olduğuna gönül rahatlığı ile inanabilirsiniz.

