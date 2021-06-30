Marvel Future Revolution ön kayıtları iOS ve Android'de açıldı!

Netmarble, Marvel Future Revolution ön kaydının iOS ve Android'de açıklandığını duyurdu. Mobil platformlar için gelecek RPG oyunu Marvel Future Revolution, tanıtım fragmanı yayınlandı! Marvel Future Revolution'da hangi kahramanlar yer alıyor? İşte detaylar!

Netmarble'ın başarılı oyunu Marvel Future Fight'ın devamı niteliğinde olan Marvel Future Revolution için iOS ve Android ön kayıtları açıldı. Marvel Future Revolution'da yerinizi erkenden almak istiyorsanız buraya tıklayınız.

Marvel'ın çoklu evreninin derinliklerine dalacak yeni mobil serisi, oyunculara 3D çevrimiçi bir aksiyon vaat ediyor.Marc Sumerak tarafından yazılan Marvel Future Revolution'ın hikayesi, birden fazla evrenin kesiştiğini gören boyutlararası bir felaket olan "The Convergence"ın sonrasını araştıracak.

SEKİZ FARKLI KAHRAMAN İÇERİĞİ İLE GELİYOR

Marvel Future Revolution, oyuncuların seçebileceği sekiz farklı kahramana sahip olacak. Bu kahramanlar: Kaptan Amerika, Demir Adam, Kaptan Marvel, Storm, Star-Lord, Doctor Strange, Black Windows ve Spider-Man. Bu kahramanların her biri, özelleştirilebilir çok çeşitli kostümlere sahip olacak.

Netmarble, oyundaki karakter listesini açıkladıktan sonra, oyuncular tarafından nispeten küçük bir liste olarak görüldü. Ancak, Netmarble önümüzdeki zamanlarda karakter listesini güncelleyerek, desteklemeyi düşünüyor. Ayrıca, oyunda Thanos, Ultron, Red Skull, Kingpin ve Loki daha olmak üzere birkaç kötü karakter bulunuyor. Marvel Future Revolution'ın şimdiden zengin bir karakter içeriğine sahip olduğu görülüyor.

Netmarble, yüksek kaliteli bir Marvel mobil aksiyon RPG deneyimi arayan oyuncular için Marvel Future Fight ile kendini kanıtlamıştı. Marvel Future Revolution ise, tamamen 3D sunum, daha fazla kişiselleştirme ve her bir kahraman için daha derin bir oyun deneyimi sunuyor.

Netmarble, Marvel Future Revolution'ın ne zaman çıkacağına dair resmi bir açıklamadı. Ancak, oyunun Android ve iOS için ön kayıtlarının açılaması, yakın zamanda haberlerin geleceğinin bir göstergesi.