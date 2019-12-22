: Marmaris'te gün doğumu güzelliği objektiflere yansıdı

22.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 22.12.2019 10:19

Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Marmaris, doğal güzellikleriyle de kendisine hayran bırakıyor. İlçe merkezindeki deniz kıyısında kış aylarında gün doğumunda ortaya çıkan manzara, görenleri farklı duygular yaşatıyor.

KARTPOSTALLIK KARELER...

Uzunyalı Sahili'nde sabah işlerine, okullarına giden Marmarisliler ile spora çıkanlar, tabloya boyanmış bir renk cümbüşü gibi olan eşsiz gün doğumu manzarasını izledi. Birçok kişi de fotoğraflar çekerek o anları ölümsüzleştirdi.

Kaynak: DHA

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