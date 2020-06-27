Marmaris'te çuval içinde çöpe atılan koç öldü Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'nde ağzı bağlı bir çuvalın içinde çöpe atılan ve tedavi altına alınan koç öldü.

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'nde ağzı bağlı bir çuvalın içinde çöpe atılan ve tedavi altına alınan koç öldü.

Olay, İçmeler Mahallesi Köyiçi mevkiinde yaşayan bir vatandaşın çöp atmaya gidince bir çuvalın içinde koç görüp zabıta ekiplerine haber vermesi üzerine ortaya çıkmıştı. İhbarı değerlendirip çöp konteynerlerinin olduğu bölgeye giden zabıta ekipleri, çuvaldan dışarı taşan koçu görünce hemen çuvalı açarak koçu çıkardı. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ayakları bağlanarak çuvala konulup çöpe atılan koça ilk müdahale belediye zabıta ekipleri tarafından yapıldı. Ekipler koça su verip önce ayıltmaya çalıştılar ayağa kalkamadığını görünce de hemen Marmaris Hayvan Rehabilitasyon Merkezine getirdi. Marmaris Belediyesine bağlı Hayvan Rehabilitasyon Merkezi veterineri, koça serum ve ilaç vererek tedavi uyguladı. Veteriner tarafından tedavisine başlanan ve yaşaması için uzun uğraşlar verilen koçun öldüğü öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA