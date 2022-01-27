Marmaris Milli Parkı'nda yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için milli park sahasına yiyecek konuldu.

Marmaris Milli Park Müdürlüğü ekipleri, kar ve buzlanma nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için çalışma başlattı.

Ekipler, milli parkı sahası ile kırsal bölgelerdeki yaban ve sokak hayvanlarının yoğun bulunduğu noktalara 160 kilogram saman, 50 kilogram pazar artığı ile 50 kilogram buğday koydu.

Milli Park Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının süreceği bildirildi.