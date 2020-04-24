Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem oldu Marmaris açıklarında saat 16.16'da 4.4 şiddetinde deprem oldu. AFAD'ın açıklamasında deprem yerin 37 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 16.16'da Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesine 75 kilometre uzaklıkta 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem, yerin 37 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Herhangi bir can ve mal kaybına yol açmayan deprem, kentte de hissedilmedi.