: Marmaray istasyonları koronavirüse karşı dezenfekte edildi

06.03.2020 09:53 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:37

Koronavirüs tüm dünyayı etkilerken İstanbul'da virüse karşı önlemler alınıyor. Gebze-Halkalı arasında her gün binlerce vatandaşın seyahat ettiği Marmaray hattı üzerinde bulunan istasyonlarda, dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Marmaray istasyonlarında yürütülen dezenfekte çalışmaları sıklaştırıldı.

SABAHA KADAR ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR

Hat üzerinde bulunan 43 istasyon, yolcu taşımacılığı tamamlandıktan sonra sabaha kadar temizleniyor. Dezenfekte çalışmaları özellikle yolcuların sık kullandığı istasyon giriş ve çıkışları, iade cihazları, asansörler, yürüyen merdivenler, turnikeler, tuvaletler ve tren bekleme alanlarında titizlikle uygulanıyor.

NE OLMUŞTU?

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünyada 97 bin 945 kişiye bulaştı, salgında şimdiye dek 3 bin 383 kişi hayatını kaybetti.

31 Aralık 2019'da Çin, Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde kaynağı bilinmeyen gizemli bir solunum yolu hastalığı tespit edildiğini bildirdi. Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa bilinmeyen türdeki bir virüsün yol açtığı tahmin ediliyordu.

1 Ocak'ta, hastalığa ilk yakalanan kişilerin ziyaret ettiği, Vuhan'daki Deniz Ürünleri Toptancı Pazarı kapatıldı. 3 Ocak'ta hastalığa yakalananların sayısı 44'e yükseldi. Hastalığa yol açan virüsün genetik yapısının 2002-2003'te Çin'den dünyaya yayılan Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu'na (SARS) yol açan koronavirüs ile yüzde 80 oranında benzeştiği anlaşıldı.

Kaynak: AA

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