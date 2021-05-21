MARMARAY'DA TEKME TOKAT KAVGA

MARMARAY'DA TEKME TOKAT KAVGAErol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA) Marmaray'da 4 kişi tartıştıkları genci darbedip, durağa yanaşan trenden indirdi.

MARMARAY'DA TEKME TOKAT KAVGA

Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA) Marmaray'da 4 kişi tartıştıkları genci darbedip, durağa yanaşan trenden indirdi. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, çarşamba akşam saatlerinde Marmaray'da gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece yönünde giden trende bir gençle dört kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 4 şüpheli darbettikleri ve tişörtünü yırttıkları genci durakta trenden indirdi. Kavga anları durakta bekleyen bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı