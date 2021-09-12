Marmaray'da trende mahsur kalan yolcular rayların üzerinde yürüyerek istasyona ulaştı
Marmaray Sirkeci İstasyonu yakınlarında arıza sonucu elektriklerin kesilmesi nedeniyle yolcular trenin içinde mahsur kaldı. Kapıların açılması ile dışarı çıkan vatandaşlar, rayların üzerinde ilerleyerek istasyona kadar yürüdü.
Marmaray'da Sirkeci İstasyonu yakınlarında, bugün öğle saatlerinde arıza sonucu trende elektrikler kesildi. Tren içerisinde dakikalarca mahsur kalan yolcular, kapıların açılmasıyla birlikte rayların üzerinde yürüyerek istasyona ulaştı.
RAYLARIN ÜZERİNDE YÜRÜDÜLER
Arıza giderilene kadar seferlerde aksamalar oldu. Marmaray istasyonlarında yoğunluk oluştu. Yolcuların rayların üzerinde yürüyerek istasyona gitmesi cep telefonu kameralarına yansıdı. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.