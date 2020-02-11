Marmaray'da yaşanan arıza sebebiyle seferler bir saat gerçekleştirilemedi

11.02.2020 09:30 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:08

İstanbul trafiğinin yükünü büyük ölçüde rahatlatan Marmaray, bu sabah İstanbulluların hedefindeydi.

CEVİZLİ İSTASYONUNDA BOZULDU

Kartal'daki Cevizli istasyonunda bozulan tren nedeniyle yolcular bir saate yakın istasyonda bekledi. Duruma tepki gösteren yolcular, tren bekledikleri anların fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Yaşanan aksaklığın ardından seferler normal olarak yapılmaya başlandı.

ZAM SONRASI YAŞANAN ARIZA TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan Marmaray'a dün gelen zam sonrası bugün arızanın yaşanması, Marmaray'ı tepkilerin hedefi yaptı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) gerçekleşen Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) toplantısında elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam kararı alındı. İBB'nin kararı onaylamasıyla zamlı tarife dün itibariyle uygulanmaya başlandı. Söz konusu gelişme sonrası Marmaray ücretlerine de yüzde 35'lik zam yansıtıldı. Zam sonrası Marmaray'da 1 ila 7 istasyon tam geçişi 2,60 TL'den 3,5 TL'ye yükseltildi. 1 - 43 istasyon arası geçiş 7,75 TL oldu.

Marmaray'daki yeni ücret tarifesi şu şekilde:

- 1-7 durak: 3,5 TL

- 8-14 durak: 4,5 TL

- 15-21 durak: 5,2 TL

- 22-28 durak: 6 TL

- 29-35 durak: 7 TL

- 36-43 durak: 7,75 TL

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