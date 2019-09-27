Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde eğitime ara verildi

27.09.2019 09:00

Silivri'nin 21.68 kilometre açıklarında 5,8 şiddetinde meydana gelen depremin yankıları sürüyor. İstanbul ve Tekirdağ'da çoğu ilçede vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi. Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde de eğitime bugün ara verildi.

6.99 km derinlikte meydana gelen deprem büyük panik yarattı

Silivri açıklarında saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem büyük paniğe neden olmuş, vatandaşlar sokağa dökülmüştü. Telefon hatları kesildi, veliler çocuklarından haber alabilmek için okullara akın etti.

Pek çok noktada trafik durma noktasına gelirken, okullarda eğitime dün yarım günlüğüne ara verilmişti.

BUGÜN DE OKULLAR TATİL

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında dün meydana gelen deprem nedeniyle, kaymakamlık kararıyla, ilçe genelinde tüm okullarda eğitime bugünlük ara verildi.

Kaynak: AA