22.11.2019 17:51 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:58

Marmara Denizi'nde, Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 17.36'da, Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yalova'nın Çınarcık ilçesinin 0,68 kilometre açığındaki depremin 7,03 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA