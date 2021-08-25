Marmara'da hava sıcaklıkları 4 ila 8 derece artacak
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Marmara'da hava sıcaklıkları 4 ila 8 derece artacak

Marmara'da hava sıcaklıkları 4 ila 8 derece artacak
Anadolu Ajansı / Berk Özkan - Haberler | Güncel

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları yarından itibaren 4 ila 8 derece artacak.

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları yarından itibaren 4 ila 8 derece artacak.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların yarından itibaren artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

En yüksek hava sıcaklıklarının; İstanbul'da 31-33, Edirne'de 33-36, Kırklareli 32-35, Tekirdağ 29-31, Kocaeli 33-37, Sakarya 33-37, Yalova 32-34 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilirken, sıcak hava dalgasının gelecek hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Sıcak hava dalgası nedeniyle başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) sıcak ve güneş çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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Marmara'da hava sıcaklıkları 4 ila 8 derece artacak - Haberler
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