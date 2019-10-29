Marmara'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Marmara'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi, 18.38 sıralarında Marmara Denizi açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

29.10.2019 19:01
Marmara'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Marmara Denizi açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 18.38'de Marmara Denizi açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

EGE'DE DE 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Öte yandan, Ege Denizi'nde, Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremle ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi ve Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı.

İki kurumun verilerine göre deprem saat 16.01'de, 25.4 km derinliğinde, Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde gerçekleşti.


VİDEO: Marmara'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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