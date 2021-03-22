Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire, serbest bırakıldı

Samsun'da müşteri gibi gittiği iki ayrı marketten gıda maddesi çaldığı iddia edilen hemşire, polis tarafından gözaltına alındı. Hemşire, tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndaki iki ayrı markette meydana gelen olayda, özel bir hastanede hemşire olarak görev yaptığı öğrenilen H.H.Ö. (34), gittiği marketlerde yanında götürdüğü çantaya koyduğu kaşar peyniri, kuruyemiş ve çeşitli gıda maddelerinin parasını ödemeden yalnızca aldığı ekmeğin parasını kasada ödeyip kaçtı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

İki ayrı marketten aynı yöntemle hırsızlık yaptığı tespit edilen H.H.Ö, şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen H.H.Ö, savcı tarafından tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı