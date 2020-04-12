Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, market alışverişinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı
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Tevfik Özlü, Türkiye, Twitter, Güncel

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, market alışverişinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabından yaptığı son paylaşımda, sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından market alışverişini güvenli olarak yapma konusunda önerilerde bulundu.

12.04.2020 18:27 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:57
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, market alışverişinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı

Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabından paylaştığı videoda, sokağa çıkma yasağının ardından market alışverişlerinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

"Panik yapmaya hiç gerek yok Türkiye'de her ürün bol miktarda var. Hepimize yetecek kadar var. Onun için alışveriş için bence tenha zamanları tercih etmekte fayda var. Yığılmaların olmaması lazım. Çünkü hem alışverişimizi yapmalıyız hem de bunu güvenli bir şekilde yapmalıyız. Alışverişten dönerken eve virüsü taşımamalıyız" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Özlü, önerilerini şöyle sıraladı:

-Öncelikle her gün alışveriş gerekmiyor. İhtiyaçlar zaruri hale gelince alışverişe çıkabiliriz. Liste yapalım elimizde liste olsun. Raflar arasında dolaşarak ne alacağımza karar vermeyelim. Önceden ne alacağımızı biliyor olalım ve o listeye göre hareket edelim alacaklarımızı alıp tamamlayıp dönelim.

"SOSYAL MESAFEYİ KORUYALIM"

-Tabi bu sırada diğer müşterilerle ve çalışanlarla sosyal mesafeyi koruyalım. Yani 1- 2 metrelik mesafeyi koruyalım. Maske kullanıyor olsak dahi bu mesafeyi korumak önemli.

-Maskeyi mutlaka takalım karşımızdaki kişilerin de mutlaka maskeli olmasına dikkat edelim. Eğer değilse nazikçe onları ikaz edelim.

"AMBALAJLI ÜRÜNLERİ TERCİH EDELİM"

-Ürünleri alırken kapalı ürünleri, ambalajlı ürünleri tercih edelim. Elimizle değil gözümüzle seçelim. Alacağımız ürüne dokunalım. Her ürüne dokunmamaya çalışalım. Eve günlük alışveriş yapmayalım en az 3 - 4 günlük alışveriş yapalım en azından yetecek kadar alalım ve sık sık markete gitmek ihtiyaç olmasın.

-Eve dönünce ilk işimiz ürünlerin poşetlerin açıp ellerimiz yıkamak olsun. Poşetleri de çöpe atalım. Ambalaj açarken ürünün kendisiyle ambalajı temas ettirmemeye çalışalım ve ambalaj açtıktan sonra ürüne dokunmadan ellerimiz yine yıkayalım ve sağlıkla kalalım.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, market alışverişinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı

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