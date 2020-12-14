Maria ile Mustafa bitiyor mu? Maria ile Mustafa kaçıncı bölümde final yapacak? Maria ile Mustafa oyuncuları kimler?
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Maria ile Mustafa bitiyor mu? Maria ile Mustafa kaçıncı bölümde final yapacak? Maria ile Mustafa oyuncuları kimler?

14.12.2020 18:22 | Son Güncelleme: 14.12.2020 18:26
Maria ile Mustafa bitiyor mu? Maria ile Mustafa kaçıncı bölümde final yapacak? Maria ile Mustafa oyuncuları kimler?

Her Pazar izleyici karşısına çıkan Maria ile Mustafa bitiyor mu? Maria ile Mustafa kaçıncı bölümde final yapacak? Maria ile Mustafa oyuncuları kimler?

16. bölümü ile ekrana gelecek olan romantik-dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Maria ile Mustafa bitiyor mu? Maria ile Mustafa kaçıncı bölümde final yapacak? Maria ile Mustafa oyuncuları kimler?

MARIA İLE MUSTAFA BİTİYOR MU?

Birsen Altuntaş haberine göre Maria ile Mustafa 17. bölümü final yapacak. Dizi reytingler nedeniyle ekrana veda edecek.

MARIA İLE MUSTAFA HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

ATV ekranlarında yayımlanan Maria ile Mustafa dizisinin yeni bölümleri her hafta pazar akşamı saat 20.00'de izleyen karşısına çıkıyor.

MARIA İLE MUSTAFA OYUNCULARI

Hilmi Cem İntepe,

Jessica May

Tamer Levent

Ezgi Çelik,

Haki Biçici,

Haldun Boysan

Hülya Gülşen

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