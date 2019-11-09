Mardin ypg'li teröristlerin kamışlı'daki konvoyu görüntülendi

Mardin ypg'li teröristlerin kamışlı'daki konvoyu görüntülendi

YPG'li teröristlerin Kamışlı'daki konvoyu görüntülendiAhmet AKKUŞNUSAYBİN(Mardin),(DHA)- SURİYE'nin Kamışlı kentindki terör örgütü YPG'lilere ait konvoy, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

09.11.2019 15:39 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:44

'li teröristlerin Kamışlı'daki konvoyu görüntülendi

Ahmet AKKUŞNUSAYBİN(),(DHA)- SURİYE'nin Kamışlı kentindki terör örgütü YPG'lilere ait konvoy, Mardin'in ilçesinden görüntülendi.

Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde, konvoy hareketliliği yaşandı. Nusaybin'den görüntülenen, terör örgütü YPG konvoyunda, ağır silahlı kamyonetler de yer aldı. Konvoyun geçişi sırasında, zaman zaman silah sesleri duyuldu. Kamışlı'nın batısına giden konvoy, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Mardin ypg'li teröristlerin kamışlı'daki konvoyu görüntülendi
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