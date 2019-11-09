Mardin ypg'li teröristlerin kamışlı'daki konvoyu görüntülendi
YPG'li teröristlerin Kamışlı'daki konvoyu görüntülendiAhmet AKKUŞNUSAYBİN(Mardin),(DHA)- SURİYE'nin Kamışlı kentindki terör örgütü YPG'lilere ait konvoy, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
YPG'li teröristlerin Kamışlı'daki konvoyu görüntülendi
Ahmet AKKUŞNUSAYBİN(Mardin),(DHA)- SURİYE'nin Kamışlı kentindki terör örgütü YPG'lilere ait konvoy, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde, konvoy hareketliliği yaşandı. Nusaybin'den görüntülenen, terör örgütü YPG konvoyunda, ağır silahlı kamyonetler de yer aldı. Konvoyun geçişi sırasında, zaman zaman silah sesleri duyuldu. Kamışlı'nın batısına giden konvoy, bir süre sonra gözden kayboldu.
Haber Videosu: Mardin ypg'li teröristlerin kamışlı'daki konvoyu görüntülendi