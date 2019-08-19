Mardin, Diyarbakır ve Van büyükşehir belediye başkan vekilliklerine il valileri atandı
İçişleri Bakanlığı, Mardin, Diyarbakır ve Van büyükşehir belediye başkanlarını görevden aldı. Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van'a Van Valisi Mehmet Emin Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ı görevinden aldı. Bakanlık, Mardin, Diyarbakır ve Van büyükşehir belediye başkan vekilliklerine il valileri atadı.
Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırıldı.
Belediye başkanlarının neden görevden alındığına dair açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, belediye başkanları hakkında yürütülen kovuşturma ve soruşturmalara yerlerine atanan isimleri açıkladı.
DİYARBAKIR
Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 45 ve 46'nci maddelerini hatırlatan Bakanlık, Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu atadı.
MARDİN
İçişleri Bakanlığı, görevden uzaklaştırdığı Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Mustafa Yaman'ı atadı.
VAN
Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ı da görev alan Bakanlık, yerine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i görevlendirdi.