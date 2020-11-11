Son dakika haber! Mardin'de teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Bir son dakika haberine göre Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışmalar neticesinde sözde Gaprıha-Stawre kırsalı Yücebağ-Karasu bölgesinde araziye gizlenmiş vaziyette Kaleşnikof silah ile silaha ait mühimmat ve şarjör ele geçirildi.