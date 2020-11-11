Son dakika haber! Mardin'de teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Mardin'de teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

11.11.2020 09:25 | Son Güncelleme: 11.11.2020 09:31
Son dakika haber! Mardin'de teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Bir son dakika haberine göre Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışmalar neticesinde sözde Gaprıha-Stawre kırsalı Yücebağ-Karasu bölgesinde araziye gizlenmiş vaziyette Kaleşnikof silah ile silaha ait mühimmat ve şarjör ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışmalar neticesinde sözde Gaprıha-Stawre kırsalı Yücebağ-Karasu bölgesinde araziye gizlenmiş vaziyette Kaleşnikof silah ile silaha ait mühimmat ve şarjör ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde sözde Gaprıha-Stawre kırsalında bölücü terör örgütüne ait silahın bulunduğu bölgede Komando, PAMİT, olay yeri inceleme ve köpek timlerinin katılımı ile arama ve tarama faaliyeti icra edildi. Yapılan aramada araziye gizlenmiş 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet şarjör ve silaha ait 200 adet mühimmat bulundu. Delil niteliğindeki malzemelerin muhafaza altına alındığı bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.

(Kübra Nur Atik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberi | Mardin'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Son dakika haberi | Mardin'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Son dakika gündem: Resulayn'da terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Son dakika gündem: Resulayn'da terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Son dakika: Ermenistan ordusuna ait mühimmat deposunda patlama
Son dakika: Ermenistan ordusuna ait mühimmat deposunda patlama
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Ömer Çelik İlham Aliyev Kamala Harris Ahmet Davutoğlu
Magazin Timur Acar Yıldız Tilbe Kıvanç Tatlıtuğ Kenan İmirzalıoğlu
Spor Okan Buruk Fatih Terim Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Malcolm Thomas
Daha Fazla 10 Kasım Galatasaray Dağlık Karabağ Berat Albayrak
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Mardin'de teröristlere ait mühimmat ele geçirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 09:35:42. #1.15#
title