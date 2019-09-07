Mardin'den gelen acı haberin ardından emniyet güçlerinden terör örgütüne operasyon

07.09.2019 16:02

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın şehit haberinin ardından emniyet güçleri harekete geçti. Mardin Valiliği, yaptığı açıklamada PKK'ya yönelik operasyon başlatıldığını belirtti ve vatandaşlara sokağa çıkmamaları uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Nusaybin ve Ömerli ilçesi kırsal alanında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek amacıyla operasyon düzenleneceği bildirildi.

İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Açıklamada, operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince bugün saat 14.00 itibarıyla Nusaybin ilçesinin kırsal alanında bulunan Büyükkardeş ve Küçükkardeş Mahalleleri ve Ömerli ilçesinin kırsal alanında bulunan Sulakdere ve Duygulu mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Söz konusu yasağa vatandaşların uymasının kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA