Mardin'de bir polis, yürümekte zorlanan 85 yaşındaki kadını kucağında taşıdı

16.10.2019 22:55

Mardin'in Midyat İlçesi Hükümet Konoğı'nda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu'na torunu ile birlikte gelen Adile Savcı'nın yürümekte zorlandığını gören bir polis memuru yaşlı kadını kucağında taşıdı.

Mardin'in Midyat İlçesi Hükümet Konağı'nda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu'na torunu ile birlikte gelen Adile Savcı, yürümekte zorluk çekti. Savcı'nın yürüyemediğini gören görevli polis memuru da hemen yaşlı kadını kucağına aldı.

POLİS MEMURU BÜYÜK TAKDİR TOPLADI

Adile Savcı'yı kucağında SGK bölümüne götürerek, işlemlerini yaptırdı. Daha sonra da yeniden kucağına alıp, hükümet konağı önünde bekleyen otomobile taşıdı. Polis memuru, büyük takdir topladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Polisin yaşlı kadını kucağında taşıdığı anların sosyal medyaya düşmesinin ardında çok sayıda kullanıcı polis memurunun yaptığı hareketi takdir etti.

Kaynak: DHA