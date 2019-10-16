Mardin'de bir polis, yürümekte zorlanan 85 yaşındaki kadını kucağında taşıdı

Mardin'de bir polis, yürümekte zorlanan 85 yaşındaki kadını kucağında taşıdı

Mardin Midyat'ta, Hükümet Konağı'na gelen 85 yaşındaki Adile Savcı'yı, yürümekte zorluk çektiğini gören polis memuru, kucağına alıp, taşıdı.

16.10.2019 22:55
Mardin'de bir polis, yürümekte zorlanan 85 yaşındaki kadını kucağında taşıdı

Mardin'in Midyat İlçesi Hükümet Konoğı'nda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu'na torunu ile birlikte gelen Adile Savcı'nın yürümekte zorlandığını gören bir polis memuru yaşlı kadını kucağında taşıdı.

Mardin'in Midyat İlçesi Hükümet Konağı'nda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu'na torunu ile birlikte gelen Adile Savcı, yürümekte zorluk çekti. Savcı'nın yürüyemediğini gören görevli polis memuru da hemen yaşlı kadını kucağına aldı.

POLİS MEMURU BÜYÜK TAKDİR TOPLADI

Adile Savcı'yı kucağında SGK bölümüne götürerek, işlemlerini yaptırdı. Daha sonra da yeniden kucağına alıp, hükümet konağı önünde bekleyen otomobile taşıdı. Polis memuru, büyük takdir topladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Polisin yaşlı kadını kucağında taşıdığı anların sosyal medyaya düşmesinin ardında çok sayıda kullanıcı polis memurunun yaptığı hareketi takdir etti.

Kaynak: DHA
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YORUMLAR (5)

  • GURUR VERİCİ:
    Taktir edilcek güzel davranış kutluyorum Polis kardeşimizi ALLAH senden razı olsun inşallah diğer Polislerimize de örnek olur.
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  • CENGİZHAN:
    POLİSİMİZ BU İŞTE ZATEN ŞÜPHESİZ AMA BENİM ANLAMADIGIM POLİSİN ARKASINDA YÜRÜYEN İRİ YARI BİR ADAM VAR TORUNU OMU ACABA EGER O İSE POLİSİMİZ NEDEN TAŞIYOR. ?
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  • FATIH:
    ALLAH RAZI OLSUN IMAN EDEP ADAP VICDAN HEPSINI VERMIS YÜCE RABBIM POLISIMIZIDE ORDUMUZUDA BÜTÜN SERLIKLERDEN KORUSUN CENNET ANALARIN AYAKLARI ALTINDADIR KIYMETINI BILELIM.
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