Mardin'de polis memuru, meslektaşı olan eşi ve kayınvalidesini silahla öldürdü

Mardin'de polis memuru, meslektaşı olan eşi ve kayınvalidesini silahla öldürdü

Mardin'in Ömerli ilçesinde polis memuru, meslektaşı olan eşi ve kayınvalidesini silahla öldürdü.

28.10.2019 17:32
Mardin'de polis memuru, meslektaşı olan eşi ve kayınvalidesini silahla öldürdü

Alınan bilgiye göre, Ömerli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru S.Ç, Yeni Mahalle'deki evinde meslektaşı olan eşi Belma ile kayınvalidesi Ümmühan Güllü'ye tabancayla ateş açtı.

Anne ve kızı olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan S.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anne ve kızının cenazeleri otopsi için Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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