MARDİN'DE PASKALYA BAYRAMI KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİYLE KUTLANDI
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MARDİN'DE PASKALYA BAYRAMI KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİYLE KUTLANDI

MARDİN'DE PASKALYA BAYRAMI KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİYLE KUTLANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MARDİN'de, Hz. İsa'nın yeniden dirilişi olan Paskalya Bayramı Kırklar Kilisesi'nde koronavirüs önlemleriyle kutlandı.

MARDİN'de, Hz. İsa'nın yeniden dirilişi olan Paskalya Bayramı Kırklar Kilisesi'nde koronavirüs önlemleriyle kutlandı.

Mardin'de yaşayan Süryaniler, Paskal Bayramı'nı Kırklar Kilisesi'nde düzenledikleri ayinle kutladı. Koronavirüs önlemleri kapsamında rahip Gabriel Akyüz'ün yönettiği ayinde, koronavirüs salgının bitmesi için dualar edildi.

Ayinin ardından konuşan Kırklar Kilisesi Vakıfı Genel Sekreteri Murat Özberk, pandemi nedeniyle Paskalya Bayramı'nı buruk kutladıklarını söyledi. Paskal Bayramı'nı her yıl coşkulu şekilde kutladıklarını söyleyen Özberk,

"Maalesef pandemiden dolayı hüzünlü bir bayram yaşıyoruz. Kiliseye, sınırlı bir şekilde cemaatimizi almaya çalıştık. Bugün bizim için çok önemli bir gün. Paskalya Bayramı bugün ülkemize ve dış ülkelerde beraber kutluyoruz. Bu bayramın öncelikle ülkemize ve bütün dünyaya hayırlı uğurlu olmasını ve özellikle pandeminin son ermesi için dua ettik" dedi.

MARDİN'DE PASKALYA BAYRAMI KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİYLE KUTLANDI
MARDİN'DE PASKALYA BAYRAMI KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİYLE KUTLANDI
MARDİN'DE PASKALYA BAYRAMI KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİYLE KUTLANDI
MARDİN'DE PASKALYA BAYRAMI KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİYLE KUTLANDI
MARDİN'DE PASKALYA BAYRAMI KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİYLE KUTLANDI
MARDİN'DE PASKALYA BAYRAMI KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİYLE KUTLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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