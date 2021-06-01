Mardin'de motosiklet çaldığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı
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Mardin'de motosiklet çaldığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Mardin'de motosiklet çaldığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Şeyhmus Adsız - Haberler | Güncel

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde motosiklet çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde motosiklet çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Artuklu ilçesinde motosiklet hırsızlığı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışmada, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli C.Z'nin çaldığı motosikleti Mazıdağı ilçesine getirdiğini belirledi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Polis, çalınan motosiklet sahibi A.S'ye teslim etti.

A.S. polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyhmus Adsız

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