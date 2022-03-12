Mardin'de kar yağışı etkili oldu, onlarca tır kuyruğu oluştu - Haberler

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Mardin'de kar yağışı etkili oldu, onlarca tır kuyruğu oluştu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mardin'de kar yağışı etkili oldu, onlarca tır kuyruğu oluştu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle onlarca tır kuyruğu oluştu.

MAZIDAĞI, MARDİN (İHA) - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle onlarca tır kuyruğu oluştu.

İlçede sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte oluşan tipi sonucunda buzlanmalar meydana geldi. Buzlanma sonucu kayganlaşan yolda tırlar, ilerleyemeyerek mahsur kaldı. Kapanan yolda uzun tır ve araç kuyruğu oluştu. Mazıdağı Emniyet Amirliği Trafik Şube ekipleri ve Karayolları Bölge Müdürlüğünün hummalı çalışmaları sonucunda kapanan yol bir süre sonra trafiğe açıldı. - MARDİN

Mardin'de kar yağışı etkili oldu, onlarca tır kuyruğu oluştu

Mardin'de kar yağışı etkili oldu, onlarca tır kuyruğu oluştu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mazıdağı, Mardin, kar, 3. Sayfa, Haberler

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