Mardin'de kahvaltıdan sonra rahatsızlanan anne ve 2 çocuğuna tedavi
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Mardin'de kahvaltıdan sonra rahatsızlanan anne ve 2 çocuğuna tedavi

21.02.2021 11:47 | Son Güncelleme: 21.02.2021 11:51
Mardin'de kahvaltıdan sonra rahatsızlanan anne ve 2 çocuğuna tedavi

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde yaptıkları kahvaltıdan sonra rahatsızlanan anne ve 2 çocuğu, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde yaptıkları kahvaltıdan sonra rahatsızlanan anne ve 2 çocuğu, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı.

Olay, Kızıltepe ilçesindeki Mezopotamya Mahallesi 379 Sokak'ta 4 kişilik ailenin yaşadığı evde meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen anne ve 2 çocuğu kahvaltı yaptıktan sonra rahatsızlandı. Ailesinin rahatsızlığını öğrenen baba B.E., eşi ve 2 çocuğunu Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan anne ve 2 çocuğunun yedikleri gıdadan zehirlendikleri belirlendi. Hastanede tedavileri süren anne ve 2 çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Ali DİNLER

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