Mardin'de evleri küle dönen mağdur aile yardım bekliyor
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Mardin'de evleri küle dönen mağdur aile yardım bekliyor

Mardin'de evleri küle dönen mağdur aile yardım bekliyor Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evleri yanan mağdur aile yetkililerden ve hayırseverlerden gelecek yardımı bekliyor.

29.08.2020 23:08 | Son Güncelleme: 29.08.2020 23:12

Mardin'de evleri küle dönen mağdur aile yardım bekliyor

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evleri yanan mağdur aile yetkililerden ve hayırseverlerden gelecek yardımı bekliyor.

Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi 428 Sokakta Bayram Tekin eşi ve 4 çocuğuyla birlikte dün gece saat 23.30 sıralarında bahçelerinde bulunan tahtta yatmaya geçti. Gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı Tekin ailesinin evinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bütün evi sardı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi ve tahtta uyuyan Tekin ailesini dumanlar içerisinden kurtardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü. Çıkan yangında evleri içindeki eşyalarla birlikte küle dönen Tekin ailesi kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

"Eşyalarımız komple yanıp gitti"

Bir bankada çaycılık yapan Bayram Tekin mağdur olduklarını belirtti. Hayırseverlerden yardım beklediklerini ifade eden Tekin, "İtfaiyeye haber verdiğimizde artık yapacak bir şey kalmadı. Evin içi dışı eşyalarımızla komple yanıp gitti. Sizlerden destek ve yardımlarınızı bekliyoruz. Mağduruz, sizden yardım bekliyoruz. Bize yardım edecek her insan bizim için faydalıdır. Kim bize yardım ederse Allah onlardan razı olsun" dedi.

Elektrik kontağından şüphelendiklerini ifade eden Tekin rapor çıkınca yangının çıkış nedenini öğreneceklerini söyledi.

Mardin'de evleri küle dönen mağdur aile yardım bekliyor

Kaynak: İHA

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